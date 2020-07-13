Польша переизбрала Президентом Дуду

Польша во втором туре выборов переизбрала Президентом Анджея Дуду.

Об этом свидетельствуют данные Национальной избирательной комиссии Польши по итогам выборов, передают Українськi Новини.

По подсчету 99,84% протоколов, во втором туре выборов Дуда получил 51,22% голосов (10,4 млн), а мэр Варшавы Рафал Тшасковски - 48,78% (9,9 млн).

Явка избирателей во втором туре составила68,12%.

В первом туре выборов среди 11 кандидатов Дуда набрал 43,5% голосов (8,5 млн), Тшасковски - 30,46% (5,9 млн), телеведущий Шимон Головня - 13,87% (2,7 млн) при явке 64,51%.

Дуда является Президентом Польши с 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, сенат Польши предлагал властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы.

В апреле Дуда отменил визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов в Польше.

Выборы не обошлись без происшествий. Пьяный украинец позвонил в полицию и угрожал взорвать один из избирательных участков в Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства.