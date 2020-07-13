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13 липня 2020, понеділок, 10:55 8
Європа 2020-07-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Польща переобрала Президентом Дуду

Польща переобрала Президентом Дуду

Кира Молчанова
Анджей Дуда, Президентські вибори, Польща, Президент Польщі, вибори в Польщі
Вибори в Польщі
Вибори в Польщі

В другому турі виборів президента Польщі більшість голосів отримав Анджей Дуда.

Про це свідчать дані Національної виборчої комісії республіки Польщі за підсумками виборів, передають Українські Новини.

За підрахунком 99,84% протоколів, у другому турі виборів Дуда отримав 51,22% голосів (10,4 млн), а мер Варшави Рафал Тшасковски - 48,78% (9,9 млн).

Явка виборців у другому турі склала 68,12%.

У першому турі виборів серед 11 кандидатів Дуда набрав 43,5% голосів (8,5 млн), Тшасковски - 30,46% (5,9 млн), телеведучий Шимон Головня - 13,87% (2,7 млн) при явці 64,51%.

Дуда є Президентом Польщі з 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, в першому турі президентських виборів Анджей Дуда набрав 41,8% голосів. Його опонентом в другому турі став мер Варшави Рафал Тшасковський, який набрав 30,4%

Крім того, п'яний українець погрожував підірвати одну з виборчих дільниць в Слупії Конецької Свентокшиського воєводства, де проходив другий тур президентських виборів Польщі.

Тим часом в Польщі у місті Хелмі збираються відкрити музей жертв геноциду на Волині. Так у Польщі хочуть відзначити 77-у річницю волинської трагедії.

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