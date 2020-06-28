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  • Анджей Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши
28 июня 2020, воскресенье, 23:20 28
Европа 2020-06-28T23:45:01+03:00
Українські Новини
Анджей Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

Анджей Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

Валерия Драгомирова
Польша, Анджей Дуда, выборы в Польше, Рафал Тшасковский
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский примут участие во втором туре президентских выборов в Польше. 

Об этом свидетельствуют результаты экзы-полов, подготовленных Ipsos, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl. 

Согласно экзит-полам, за действующего президента Анджея Дуду отдали голоса 41,8% избирателей. В свою очередь, за оппозиционера Тшасковского - 30,4%.

На третьем месте - независимый кандидат Шимон Головня. По ного отдали голоса 13,3% избирателей. Еще 7,4% - у кандидата от ультраправой "Конфедерации" Кшиштофа Босака, 2,9% - за левого кандидата Роберта Бедроня.

Сенсацией стал низкий результат лидера "крестьян" Владислава Косияк-Камиша - согласно экзит-полам, за него проголосовало лишь 2,6%.

Остальные кандидаты не набрали и одного процента.


Стоит отметить, что из-за эпидемии коронавируса голосование было разрешено и через почту - это может несколько изменить результаты. Второй тур президентских выборов в Польше должен состояться 12 июля. 

Напомним, ранее сенат Польши предлагал властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы. 

Кроме того, Сербия первой в Европе провела выборы после отмены карантина. 

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