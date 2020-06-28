Анджей Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский примут участие во втором туре президентских выборов в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты экзы-полов, подготовленных Ipsos, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Согласно экзит-полам, за действующего президента Анджея Дуду отдали голоса 41,8% избирателей. В свою очередь, за оппозиционера Тшасковского - 30,4%.

На третьем месте - независимый кандидат Шимон Головня. По ного отдали голоса 13,3% избирателей. Еще 7,4% - у кандидата от ультраправой "Конфедерации" Кшиштофа Босака, 2,9% - за левого кандидата Роберта Бедроня.

Сенсацией стал низкий результат лидера "крестьян" Владислава Косияк-Камиша - согласно экзит-полам, за него проголосовало лишь 2,6%.

Остальные кандидаты не набрали и одного процента.



Стоит отметить, что из-за эпидемии коронавируса голосование было разрешено и через почту - это может несколько изменить результаты. Второй тур президентских выборов в Польше должен состояться 12 июля.



Напомним, ранее сенат Польши предлагал властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы.



Кроме того, Сербия первой в Европе провела выборы после отмены карантина.