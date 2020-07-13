подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок. Взрывчатки у него не нашли
13 июля 2020, понедельник, 08:30 279
Европа 2020-07-13T09:00:20+03:00
Українські Новини
На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок. Взрывчатки у него не нашли

На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок. Взрывчатки у него не нашли

Кира Молчанова
Польша, Выборы Президента Польши, Минирование, Избирательный участок, Угроза взрыва, Украинцы в Польше
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Пока в Польше 12 июля проходил второй тур президентских выборов, пьяный украинец позвонил в полицию и угрожал взорвать один из избирательных участков в Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства.

Об этом сообщает польское издание Wiadomości.

Сообщается, что выходец из Украины, котором 46 лет, позвонил в полицию и потребовал, чтобы к нему приехал чиновник, иначе он заминирует избирательный участок. Полицейские выехали на место и задержали мужчину.

Позднее у мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя в крови.

Полиция также обследовала и квартиру "минера", и избирательный участок, но следов взрывчатки там не нашла.

Теперь за поднятие ложной тревоги мужчине грозит до 8 лет заключения.

Как сообщали Українські Новини, сенат Польши предлагал властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы. 

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов в Польше.

Больше новостей о: Польша Выборы Президента Польши Минирование Избирательный участок Угроза взрыва Украинцы в Польше

В Польше прошли выборы президента: предварительно ...
В Киеве заминировали Центральный, Южный и Дарницки...
В центре Киева мужчина разгромил подъезд и грозил ...
В Днипре на избирательном участке произошел пожар...
В общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали
За сутки на Киевщине никто не умер от коронавируса, а количество новых случаев снизилось
Новости
"Слуги народа" пытаются обмануть Евросоюз с законопроектом "О медиа", - СМИ 08:59
Непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине 08:51
На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок. Взрывчатки у него не нашли 08:30
На Донбассе боевики обстреляли жилые дома. За сутки ранены шестеро украинских военных 08:30
Пенсии у украинцев могут забрать: кому "светит" остаться без выплат 05:30 Инфографика
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегла от переедания злака 18:29
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского 16:52
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников 12:46
больше новостей
В Луганской области не осталось открытого огня: тлеет лесная подстилка
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok