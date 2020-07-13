На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок. Взрывчатки у него не нашли

Пока в Польше 12 июля проходил второй тур президентских выборов, пьяный украинец позвонил в полицию и угрожал взорвать один из избирательных участков в Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства.

Об этом сообщает польское издание Wiadomości.

Сообщается, что выходец из Украины, котором 46 лет, позвонил в полицию и потребовал, чтобы к нему приехал чиновник, иначе он заминирует избирательный участок. Полицейские выехали на место и задержали мужчину.

Позднее у мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя в крови.

Полиция также обследовала и квартиру "минера", и избирательный участок, но следов взрывчатки там не нашла.

Теперь за поднятие ложной тревоги мужчине грозит до 8 лет заключения.

Как сообщали Українські Новини, сенат Польши предлагал властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы.

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов в Польше.