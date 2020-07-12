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  • В Польше прошли выборы президента: предварительно лидирует нынешний президент Дуда
12 июля 2020, воскресенье, 22:57 7
Европа 2020-07-12T23:00:01+03:00
Українські Новини
В Польше прошли выборы президента: предварительно лидирует нынешний президент Дуда

В Польше прошли выборы президента: предварительно лидирует нынешний президент Дуда

Ольга Фандорина
Польша, Выборы Президента Польши, Выборы, Выборы Президента
Выборы в Польше. Фото: rp.pl
Выборы в Польше. Фото: rp.pl

Действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия "Право и справедливость", побеждает на воскресных выборах, опережая соперника от оппозиции Рафала Тшасковского всего на 0,8%, свидетельствуют первые данные экзит-поллов. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным социологической службы Ipsos, Дуда набрал 50,4% голосов избирателей, Тшасковский - 49,6%. По данным социологов, погрешность исследования составляет 2%, поэтому окончательные данные могут быть другими. Они ожидаются в понедельник.

В случае победы Дуда переизбирается на второй пятилетний президентский срок.

Первый тур выборов президента Польши прошел 28 июня, и Дуда набрал в нем 43,7% голосов, а мэр Варшавы и кандидат от главной оппозиционной либеральной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский - 30,3%.

48-летний Анджей Дуда в первый раз избрался президентом в 2015 году как член "Права и справедливости", но вышел из партии сразу после победы на выборах.

Тем не менее, хоть Дуда формально и беспартийный, он и ПиС всецело поддерживают друг друга.

Рафал Тшасковский - ровесник Дуды. Он - мэр Варшавы и вице-председатель главной оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Тшасковский был депутатом Европарламента, затем министром в правительстве, сформированном "Гражданской платформой", затем депутатом Сейма.

Напомним, ранее сенат Польши предлагал властям ввести чрезвычайную ситуацию, чтобы отложить выборы. 

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