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09 июля 2020, четверг, 19:08 330
Силовые структуры 2020-07-09T20:00:02+03:00
Українські Новини
Пожар в Луганской области локализовали

Пожар в Луганской области локализовали

Надежда Комендантова
Лесной пожар, ГосЧС, пожар в Луганской области, Локализация пожара
Лесной пожар в Луганской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)
Лесной пожар в Луганской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) локализовала пожар на территории Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"Локализован пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области", - сказано в нем.

Пожар удалось локализовать в 17:40 в четверг.

Пока остаются три очага тления.

Угрозы распространения огня нет.

К тушению привлечены 1 494 человек и 293 единицы техники, из них от ГосЧС 736 человек и 146 единиц техники.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

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Пожар в Луганской области локализовали
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