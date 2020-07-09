Пожар в Луганской области локализовали

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) локализовала пожар на территории Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини. "Локализован пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области", - сказано в нем. Пожар удалось локализовать в 17:40 в четверг. Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет. К тушению привлечены 1 494 человек и 293 единицы техники, из них от ГосЧС 736 человек и 146 единиц техники. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГосЧС. Как сообщали Українськi Новини, подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области. Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.