Рубль "замер" перед выходными. Курс российской нацвалюты на 10 июля

В пятницу, 10 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 9 июля, не изменился и составляет 3,34 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу повысился по сравнению с 9 июля на 1 копейку и составляет 3,89 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 10 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,89 Максимальный 3,74 5,00 Минимальный 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июля на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.

Также Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 копеек до 26,9335 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 копеек в четверг укрепился на 2 копеек до 26,93 гривен к доллару.

Кроме того, эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Якова Смолия.