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09 июля 2020, четверг, 11:25 843
Экономика 2020-07-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 9 июля

Рубль начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 9 июля

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 9 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 8 июля повысился на 3 копейки и составляет 3,34 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг повысился по сравнению с 8 июля на 1 копейку и составляет 3,88 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 9 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,34 3,88
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,85 коп. до 27,0778 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кому стоит продавать доллары, а кому - нет. По его словам, в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что из-за отставки Якова Смолия в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 UAH/USD.

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