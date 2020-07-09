Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 коп. в четверг укрепился на 2 коп. до 26,93 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,89-26,93 UAH\/USD, затем котировки выросли до 26,93-26,95 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,92-26,94 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH\/USD до 26,93 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что из-за отставки Якова Смолия в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 UAH\/USD. Также директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH\/USD. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 коп. до 26,9335 UAH\/USD.