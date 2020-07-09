Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в четверг

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 коп. в четверг укрепился на 2 коп. до 26,93 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,89-26,93 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,93-26,95 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,92-26,94 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что из-за отставки Якова Смолия в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 UAH/USD.

Также директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 коп. до 26,9335 UAH/USD.