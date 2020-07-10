Гривна выросла в цене. Курс нацвалюты на пятницу и выходные

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 копеек до 26,9335 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении Национальный банк Украины, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 2,05 копеек до 26,9514 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,0722 1 доллар США 26,9335 1 швейцарский франк 28,7138 10 иен 2,5112 10 российских рублей 3,8167 1 евро 30,5359

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 9 июля в обменных пунктах киевских банков курс продажи наличного доллара понизился до 27,0778 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,82 копеек до 26,8110 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 копеек в четверг укрепился на 2 копеек до 26,93 гривен к доллару.

Кроме того, эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Якова Смолия.

Также директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.