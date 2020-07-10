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10 июля 2020, пятница, 05:00 36
Финансы 2020-07-10T05:00:01+03:00
Українські Новини
Гривна выросла в цене. Курс нацвалюты на пятницу и выходные

Гривна выросла в цене. Курс нацвалюты на пятницу и выходные

Елена Новикова
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Курс НБУ на 10-12 июля
Курс НБУ на 10-12 июля

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 копеек до 26,9335 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении Национальный банк Украины, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 2,05 копеек до 26,9514 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0722
1 доллар США 26,9335
1 швейцарский франк 28,7138
10 иен 2,5112
10 российских рублей 3,8167
1 евро 30,5359

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 9 июля в обменных пунктах киевских банков курс продажи наличного доллара понизился до 27,0778 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,82 копеек до 26,8110 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 копеек в четверг укрепился на 2 копеек до 26,93 гривен к доллару.

Кроме того, эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Якова Смолия.

Также директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.

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