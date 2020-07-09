Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,85 коп. до 27,0778 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,87 коп. до 30,0743 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,43 коп. до 30,6665 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8110 27,0778 30,0743 30,6665 3,34 3,88 Максимальный 26,9200 27,3000 30,3500 30,9500 3,72 5,00 Минимальный 26,6000 26,9500 29,3000 30,3500 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кому стоит продавать доллары, а кому - нет. По его словам, в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что из-за отставки Якова Смолия в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 UAH/USD.