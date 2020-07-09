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09 июля 2020, четверг, 17:00 183
Финансы 2020-07-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс валют на 10-12 июля. Доллар просел

Официальный курс валют на 10-12 июля. Доллар просел

Елена Новикова
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Курс валют на 10 июля
Курс валют на 10 июля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 коп. до 26,9335 UAH/USD, в то время, как в четверг, 9 июля, в обменных пунктах киевских банков курс продажи наличного доллара понизился до 27,0778 UAH/USD, курс покупки – повысился на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 2,05 коп. до 26,9514 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0722
1 доллар США 26,9335
1 швейцарский франк 28,7138
10 иен 2,5112
10 российских рублей 3,8167
1 евро 30,5359

Как сообщали Українські Новини, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что из-за отставки Якова Смолия в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 UAH/USD.

Также президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кому стоит продавать доллары, а кому - нет. По его словам, в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе.

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