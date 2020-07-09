Байден просил Порошенко не проводить диверсии в России, - записи Деркача

Экс-вице-президент США Джо Байден Байден на пленках, опубликованных Деркачем, просил у предыдущего Президента Украины Петра Порошенко не проводить диверсионные операции в России и аннексированном Крыму.

Об этом свидетельствуют записи разговоров Байдена и Порошенко от 19 августа 2016 года, обнародованные депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем (внефракционный), передают Українські Новини.

"Начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад касательно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России", - сказал Байден.

Он отметил, что его очень обеспокоили события 7-8 августа 2016 года в Крыму (перестрелка на админгранице с Крымом, в ходе которой погиб подполковник ФСБ Роман Каменев; позже ФСБ России отчиталась о предотвращении 2 попыток украинских диверсионных групп прорваться в Крым, при этом Украина все обвинения отрицала).

Байден сообщил, что бывший Президент США Барак Обама намеревался собрать собрание из-за тех событий и Байден должен был сообщить, что Порошенко сделал все возможное для предупреждения появления подобных инцидентов.

Байден также отметил, что несмотря на то, что США придерживается позиции, что Крым - это Украина, они твердо уверены, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатических усилий, а не военных и диверсионно-подрывных операций.

Порошенко, в свою очередь, убедил Байдена в своем намерении вести исключительно дипломатические отношения с Россией.

Как сообщали Українськi Новини, Петр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Рады Андреем Деркачем записей его разговоров с Джо Байденом.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с Петром Порошенко, отредактированной "дыркой от бублика".

Тем временем, Луценко подтвердил, что Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором.