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09 липня 2020, четвер, 18:20 6
Політика 2020-07-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Байден просив Порошенка не проводити диверсії в Росії

Байден просив Порошенка не проводити диверсії в Росії

Надежда Комендантова
Джо Байден, Петро Порошенко, диверсія
Зустріч Байдена і Поршенка. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Зустріч Байдена і Поршенка. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Екс-віце-президент США Джо Байден на плівках, опублікованих Деркачем, просив у попереднього Президента України Петра Порошенка не проводити диверсійні операції в Росії й анексованому Криму.

Про це свідчать записи розмов Байдена і Порошенко від 19 серпня 2016 року, оприлюднені депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем (позафракційний), передають Українські Новини.

"Начальник вашої військової розвідки отримав чіткий сигнал від нас кілька тижнів тому відносно нашого категоричного неприйняття запланованої диверсійної операції проти військових об'єктів на території Росії", - сказав Байден.

Він зазначив, що його дуже стурбували події 7-8 серпня 2016 року в Криму (перестрілка на адмінкордоні з Кримом, в ході якої загинув підполковник ФСБ Роман Каменєв; пізніше ФСБ Росії відзвітувала про запобігання 2 спроб українських диверсійних груп прорватися в Крим, при цьому Україна все звинувачення заперечувала).

Байден повідомив, що колишній Президент США Барак Обама мав намір зібрати збори через ті події і Байден повинен був повідомити, що Порошенко зробив усе можливе для попередження появи подібних інцидентів.

Байден також зазначив, що попри те, що США дотримується позиції, що Крим - це Україна, вони твердо впевнені, що збільшення ціни окупації для Росії має відбуватися виключно коштом політико-дипломатичних зусиль, а не військових і диверсійно-підривних операцій.

Порошенко, своєю чергою, запевнив Байдена в свій намір вести виключно дипломатичні відносини з Росією.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко заявив про сфабрикованість опублікованих 19 травня депутатом Ради Андрієм Деркачем записів його розмов з Джо Байденом.

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з Петром Порошенком, відредагованій "діркою від бублика".

Тим часом Луценко підтвердив, що Порошенко погоджував з Байденом його призначення генпрокурором.

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