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08 июля 2020, среда, 18:28 8
Экономика 2020-07-08T18:29:14+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке в среду понизился

Курс гривны на межбанке в среду понизился

Надежда Комендантова
Курс гривны, Межбанк, Гривны, курс на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился во вторник в среду снизился на 2 коп. до 27,95 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,95-27,97 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,97-27,99 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,95-27,97 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,73% с 23,74 UAH/USD до 27,95 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июля, на 2,05 коп. до 26,9514 UAH/USD.

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