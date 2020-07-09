Куда поехать в отпуск. Специалисты назвали 5 нестандартных направления для отдыха в Украине

Пока отпуск в других странах сопряжен с крупными карантинными ограничениями, можно отдохнуть в пределах Украины. Кроме привычных направлений – Карпат, Одессы или Кирилловки, можно поехать и в необычные места. Арендовать жилье там можно в пределах 380-1 000 гривен. Среди интересных локаций: Алешковские пески в Херсонской области, древнегреческий полис в Николаевской и самая длинная гипсовая пещера мира в Тернопольской.

Об этом рассказали аналитики по недвижимости из OLX в своем пресс-релизе.

Умань и Букский каньон

В направлении Умани больше интересных мест, чем может показаться. Этот город стоит посетить в первую очередь ради дендропарка “Софиевка”. При этом сама по себе Умань хранит богатую историю, и прогулка по ней скучной уж точно не покажется.

Всего в часе езды от города, рядом с пгт Буки, находится живописный Букский каньон, экскурсия по которому запомнится вам надолго. Остановиться можно в самой Умани: на OLX Недвижимость за май и июнь было более 60 вариантов посуточной аренды квартир. Однушку, двушку и даже трешку можно снять в среднем за 500 грн в сутки, а дом обойдется в 800 грн/день.

Херсонская область

С туристической точки зрения Херсонская область представляет собой не только морские курорты. Напротив, эта степная часть страны славится одними из самых уникальных локаций не только Украины, но и Европы.

Здесь можно понаблюдать за редкими животными в природной среде обитания, посетив биосферный заповедник Аскания-Нова (записаться на экскурсию стоит заранее), побывать в одном из самых больших песчаных массивов Европы — Алешковских песках и запомнить на всю жизнь потрясающие виды с вершин Станиславских круч на берегу Днепро-Бугского лимана.

Чтобы посмотреть все достопримечательности области, территориально удобнее всего остановиться в самом Херсоне, где за последние два месяца сдавали в аренду более 170 вариантов квартир. Однокомнатная обойдется в среднем 450 грн/сутки, двух- и трехкомнатная — 550 грн. Дом будет стоить около 1 000 грн/день.

Николаевская область

Соседняя Николаевская область сможет удивить вас не меньше, ведь здесь находятся раскопки античного города и центра одноименной древнегреческой колонии, основанной в 7 веке до н.э. — Ольвии, которая теперь носит статус национального заповедника. Находится он на берегу Днепро-Бугского лимана, около села Парутино.

Еще одной уникальной достопримечательностью области является Актовский каньон, расположенный рядом с одноименным селом. Местные пейзажи можно назвать не иначе как чудом природы, высота скал здесь порой достигает 40-50 метров. Так как мест для проживания возле этих локаций еще нет, удобно останавливаться в Николаеве, где по данным OLX Недвижимость, за два последних месяца можно было найти более 220 вариантов посуточной аренды квартир. Однушку предлагают за 380 грн/сутки, двушку — за 500 грн, а трешку — за 900 грн. Если же ехать большой компанией, можно снять дом за 800 грн/день.

Тернопольская область

Центр области, “файный” Тернополь, сам по себе является местом, где есть что посмотреть. Будет интересно остановиться в городе и путешествовать по красотам региона. К приезду можно арендовать жилье, выбрав квартиру “по душе” из более 100 вариантов: однокомнатная стоит в среднем 500 грн/сутки, а двух- и трехкомнатная — 600 грн.

Тернопольщина богата как красивейшими замками, хранящими тайны веков, так и природными достопримечательностями. Первые, например, можно посетить в Збараже и Скалате. Среди нерукотворных же “изюминок” области: Днестровский каньон в районе городка Залещики, Джуринский водопад и Оптимистическая пещера — самая длинная гипсовая пещера мира. К слову, все три локации находятся довольно недалеко друг от друга.

Черниговская область

Не оставит равнодушным и поездка в Черниговскую область. Здесь расположена и бывшая казацкая столица Батурин, с дворцом Кирилла Разумовского и цитаделью, и национальный заповедник Качановка, созданный на основе дворцового ансамбля и парка. Окунуться в красоту природы Поселья можно в Межречинском природном парке, а Голубые озера рядом с селом Олешня запомнятся своей чистой родниковой водой.

Попутешествовать по области можно, поселившись в Чернигове — этому историческому центру тоже есть что показать. Хватает здесь и жилья под аренду — более 270 квартир за май и июнь. Однушки сдают в среднем за 400 грн/сутки, двушки — за 500 грн, а трешки — за 650 грн. Дом будет стоить около 750 грн/день.

Сколько стоит поехать в отпуск в Украине. Инфографика OLX Ukraine

Как сообщали Українські Новини, туристический оператор компания KrainaUA заявляет о восстановлении спроса до уровня прошлого года и прогнозирует отсутствие роста в текущем году.

Так, на острове Джарылгач чистейшая вода и песчаные пляжи, там проживание стартует от 600 гривен в сутки.

Кроме того, в Днепропетровской области можно поехать в село Песчанка или на страусиную ферму, а также посетить памятку археологии - Мавринский майдан.

Есть свои интересные места и в Житомирской области. Например, Бердичевский замок и замок "Радомысль".