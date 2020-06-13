Летний отдых 2020: где отдохнуть и какие туристические объекты посетить в Житомирской области

В то время, как для украинцев готовы открыть границы Турция и Грузия, все большей популярностью для летнего отдыха пользуется внутренний туризм. Українські Новини сделали подборку самых популярных туристических объектов, которые можно посетить всей семьей во время летнего отпуска.

В Житомирской области множество различных исторических и культурных достопримечательностей, а также природных зон, которые можно посетить всей семьей.

Бердичевский замок

В Житомирской области можно посетить древний город Бердичев, где находятся десятки архитектурных памятников. Но наибольшей популярностью пользуется Бердичевский замок, на его территории расположен монастырь кармелитов 1642 года. Построен в стиле барокко в сочетании с оборонительными сооружениями и живописным местоположением на холме над разливом реки Гнилопять. Это одно из главных мест паломничества в католическом мире – здесь находится почитаемая среди католиков икона Бердичевской Божьей Матери.

Бердичевский замок. Фото: andy-travel.com.ua

Замок "Радомысль"

В 2011 году в Житомирской области появился новый объект – замок "Радомысль". Он расположен в городе Радомышль Житомирской области. В 1612 году монахи Киево-Печерской Лавры построили на этом месте первую в Центральной Украине бумажную фабрику. При выборе места для строительства учитывались особенности ландшафта, который должен был способствовать обороне при приступах. Основал фабрику известный религиозный и общественный деятель того времени архимандрит Киево-Печерской Лавры Елисей Плетенецкий. Именно в его честь реконструировали замок в Радомышле.

В 1902 году сооружение перестроили с использованием красного кирпича в мельницу. В 1989 году мельницу закрыли и на протяжении двух десятилетий она постепенно разрушалась, а прилегающая территория была заболочена и заброшена.

В 2007 году на месте полуразрушенной мельницы создали историко-культурный комплекс с единственным в мире музеем украинской домашней иконы. Ремонтные и реставрационные работы велись с соблюдением древних строительных технологий, в замке воссозданы интерьеры XVII-XIX вв.

Также через местность, где расположен замок, проходит "Путь королей" – древний и самый длинный в мире сухопутный торговый путь, который возник еще во времена античности.

Кроме того, территория замка со всех сторон окружена водой и ландшафтным парком. На территории растут десятки видов редких растений, живут выдры, норки, бобры, аисты. А в разных уголках парка расположена коллекция старинных скульптур Архистратига Михаила XVII-XVIII веков.

Замок "Радомысль". Фото: ukraine-is.com

Водяная мельница в Строкове

Одним из популярных объектов является водяная мельница в Строкове. Она расположена на берегу реки Ростовицы. Постройка датируется XIX — нач. XX вв. В то время селом владел помещик Арсен Никитович Бубнов и очень многое под его началом было в этот период построено. Мельницей заведовал некто Одинский, в то время в 1899 году был в селе огромный пожар, сгорело дотла 24 хатки, мельнице повезло, она была изначально каменной.

Также в Житомире можно посетить старинную лютеранскую кирху. Почти век немецкая лютеранская община занимала всякие помещения, которые ей давали, и только в 1896 году появилась кирха. Здание построил архитектор Арнольд Енш (он построил много зданий в Житомире на рубеже 19-20 веков), построили ее в стиле неоготики.

Лютеранская кирха. Фото: ukrainaincognita.com

Лизниковский и Головинские карьеры

Особой красотой в Житомирской области выделяются Лизниковский и Головинские карьеры. Карьер в селе Лизник считается легендарным, ведь его красный гранит в советские времена называли "ленинским" – именно из этого гранита построен мавзолей Ленина в Москве, но первым в нашем путешествии был Головинский карьер по добыче лабрадорита.

Лизниковский и Головинские карьеры. Фото: ukrainaincognita.com

Дворец Грохольских-Терещенко

Дворец Грохольских-Терещенко расположен в поселке Червоное. Внушительное, хоть и сильно обветшавшее трехэтажное неоготическое здание с двумя башнями ярко контрастирует с окружающим сельскохозяйственным пейзажем. Дворец со стрельчатыми окнами и другими готическими элементами соорудил магнат Грохольский, которому в XVIII-XIX вв. принадлежало Червоное. В конце XIX в. имение приобрел у княгини В. Радзивилл сахарозаводчик Н. Терещенко, продав (или передав) его затем своему брату Ф. Терещенко, который реконструировал дворец и расположенный по соседству сахарный завод.

Дворец Грохольских-Терещенко. Фото: ukrainaincognita.com

Полесский природный заповедник

Заповедник создали 12 ноября 1968 года. Площадь заповедника составляет 20104,0 га, площадь его охранной зоны – 14146,0 га. Заповедник расположен в северо-западной части Центрального, или Житомирского, Полесья Украины. Это типичный и, вместе с тем, уникальный уголок живописной полесской природы в междуречье р. Уборти и ее притоки – реки Болотницы.

Полесский природный заповедник. Фото: ukrainaincognita.com

Скала "Голова Чацкого"

Также в Житомире можно посетить необычное место – скалу "Голова Чацкого". Есть несколько легенд касательно происхождения названия. Самая известная повествует об отважном воине, который, обороняя город, заманил сотни врагов на вершину гранитной глыбы и увлек их вслед за собой на верную гибель. Конь Чацкого напоследок ударил в скалу копытом, и она уподобилась голове воина. По другой версии, скала названа в честь Т. Чацкого, который является основателем Кременецкого лицея.

Скала "Голова Чацкого". Фото: tic.zt.ua

Монументальный памятник

Также можно посетить монументальный памятник в честь гайдамацкого восстания в 1768 году "Казацкая могила". Он установлен в селе Кодня Житомирской области. Данный монумент установлен в память участникам Колиивщины, которые выступали против религиозного притеснения православного населения польской шляхтой на Правобережной Украине.

Фарфоровый завод

В Коростене расположен фарфоровый завод – предприятие, которое раньше славилось на всю страну. Завод был задуман и создан польским промышленником Т. К. Пржибыльским в 1904–1909 годах. Вначале это была фабрика по производству примитивной белой утвари, ее потом упаковывали и направляли в Польшу для раскраски.

Также в Коростене расположен оборонный подземный городок – уникальная достопримечательность, которая и сегодня может выполнять свои функции. Бункер строили как полностью отдельное сооружение, оснащенное системами вентиляции, связи, энерго- и водоснабжения в 1935-1937 гг. Все коммуникации этого удивительного "города под землей" находятся в рабочем состоянии, при необходимости могут быть введены в работу в течение 15 минут.

Бункер в Коростене. Фото: posterrr.livejournal.com

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