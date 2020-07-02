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02 июля 2020, четверг, 20:30 1033
Общество 2020-07-02T21:00:02+03:00
Українські Новини
Спрос на туры по Украине достиг прошлогоднего уровня, - эксперт

Спрос на туры по Украине достиг прошлогоднего уровня, - эксперт

Надежда Комендантова
Спрос, Туроператор, Туры, Внутренний туризм, KrainaUA
Туризм в Украине. Фото: exchange.ifmsa.org
Туризм в Украине. Фото: exchange.ifmsa.org

В то время как ЕС решил пока не открывать границы для украинцев с 1 июля, туристический оператор компания KrainaUA заявляет о восстановлении спроса до уровня прошлого года и прогнозирует отсутствие роста в текущем году.

Об этом сообщил в интервью Українським Новинам основатель и руководитель туроператора Руслан Мирошниченко.

"Желающих достаточно много, спрос восстанавливается - он сейчас выходит на уровень прошлого года. Но если говорить о текущем годе, будет ли какой-то рост, то его не будет, туристов больше не станет", - сказал он.

Также Мирошниченко добавил, что в его турах нет ограничений, связанных с предупреждением распространения коронавируса, однако компания обеспечивает салоны автобусов дополнительными санитайзерами и чаще делает санитарные остановки.

Также туроператор переформатирует туры для большего нахождения на свежем воздухе с меньшим количеством посещений музеев.

Компания работает с 2007 года и в основном специализируется на организации туров по Украине.

Как сообщали Українськi Новини, KrainaUA констатирует, что цены на отельные номера на основных украинских курортах выросли на 10-30%, в зависимости от региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем, 15 июня Украина возобновила международные и внутренние пассажирские авиаперевозки. А Президент Украины пообещал снижение стоимости отелей для развития внутреннего туризма

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