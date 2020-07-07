Отпуск 2020: сколько стоит отдых на "Украинских Мальдивах" – острове Джарылгач

В разгар летнего сезона отпусков, в связи с пандемией коронавируса во всем мире, украинцы все больше выбирают для отдыха Черное море. На острове Джарылгач чистейшая вода и песчаные пляжи, где проживание стартует от 600 гривен в сутки, передают Українські Новини.

Отдых на острове Джарылгач

Райский отдых можно найти и на территории Украины. Самый большой необитаемый остров в Украине и Европе – Джарылгач, который еще называют "Украинскими Мальдивами". С севера его омывает Джарылгачский залив Черного моря, а с востока и юга – Киркинитский залив.

Джарылгач – популярное место отдыха для тех, кто хочет провести отпуск подальше многолюдных пляжей и выбраться на дикую природу.

Остров примыкает к поселку Лазурное и тянется вдоль побережья до самого Скадовска. Крупнейший в Юго-Восточной Европе, он является вторым по длине после Тендровской косы.

Черное море в районе острова считается самым чистым, а вода – прозрачная. Кроме того, со всех сторон острова – песчаный пляж.

Отдых на острове Джарылгач. Фото: kirillovka.ks.ua

Стоимость проживания

На острове находиться единственное бунгало, где можно остановиться. Стоимость проживания в июле и августе составляет 600 гривен в сутки в трехместном домике. На территории есть душ, умывальник, биотуалет.

Также есть возможность остановиться в палатках.

Инфраструктура:

кухня;

детские горки и качели;

магазин;

домики;

навесы;

бунгало;

пляж;

лежаки, шезлонги;

спортивная площадка.

Экскурсии и развлечения

На острове отдыхающим предлагают множество развлечений. Среди них: экскурсии, рыбалка, катание на катамаранах:

экскурсии по острову на лошадях – 120 грн/чел;

на машине – 60 грн/чел;

рыбалка;

поездка к монаху – 200 грн/чел. Монах Марк, который живет на острове, называет свой дом Монастырем Христова Воскресения. В прошлом он был монахом Почаевской лавры. Он считает остров священным – так считали, по его мнению, и в древности;

поездка на Маяк – 150 грн/чел;

катание на катамаранах, банане, лыжах;

поход на открытое море (встречаются олени, муфлоны, косули).

Отпуск 2020 на острове Джарылгач. Фото: lazurnoe65.jimdofree.com

Как добраться на остров

В Херсонской области от Скадовска регулярно отправляются автобусы и маршрутки. Дорога займет от 1,5 до 2 часов. Летом на Джарылгач от Скадовского причала можно доплыть на лодке или катере, которые доставляют сюда всех желающих за 20-30 минут.

Также на Джарылгач можно добраться со стороны пгт Лазурное, который иногда намывается морской водой, и Джарылгач из острова на время превращается в полуостров. Но идти этим путем придется практически по морю.

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Ранее Українські Новини сообщали, во время летнего отпуска можно поехать на розовое Лемурийское озеро, где стоимость за проживание стартует от 100 гривен за одного человека в сутки.

Также летний отпуск украинцы проводят на более дешевых курортах по сравнению с популярными черноморскими побережьями.