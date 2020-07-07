Отпуск 2020: сколько стоит отдых на "Украинских Мальдивах" – острове Джарылгач

В разгар летнего сезона отпусков, в связи с пандемией коронавируса во всем мире, украинцы все больше выбирают для отдыха Черное море. На острове Джарылгач чистейшая вода и песчаные пляжи, где проживание стартует от 600 гривен в сутки, передают Українські Новини. Отдых на острове Джарылгач Райский отдых можно найти и на территории Украины. Самый большой необитаемый остров в Украине и Европе – Джарылгач, который еще называют "Украинскими Мальдивами". С севера его омывает Джарылгачский залив Черного моря, а с востока и юга – Киркинитский залив. Джарылгач – популярное место отдыха для тех, кто хочет провести отпуск подальше многолюдных пляжей и выбраться на дикую природу. Остров примыкает к поселку Лазурное и тянется вдоль побережья до самого Скадовска. Крупнейший в Юго-Восточной Европе, он является вторым по длине после Тендровской косы. Черное море в районе острова считается самым чистым, а вода – прозрачная. Кроме того, со всех сторон острова – песчаный пляж. Отдых на острове Джарылгач. Фото: kirillovka.ks.ua Стоимость проживания На острове находиться единственное бунгало, где можно остановиться. Стоимость проживания в июле и августе составляет 600 гривен в сутки в трехместном домике. На территории есть душ, умывальник, биотуалет. Также есть возможность остановиться в палатках. Инфраструктура: кухня; детские горки и качели; магазин; домики; навесы; бунгало; пляж; лежаки, шезлонги; спортивная площадка. Экскурсии и развлечения На острове отдыхающим предлагают множество развлечений. Среди них: экскурсии, рыбалка, катание на катамаранах: экскурсии по острову на лошадях – 120 грн\/чел; на машине – 60 грн\/чел; рыбалка; поездка к монаху – 200 грн\/чел. Монах Марк, который живет на острове, называет свой дом Монастырем Христова Воскресения. В прошлом он был монахом Почаевской лавры. Он считает остров священным – так считали, по его мнению, и в древности; поездка на Маяк – 150 грн\/чел; катание на катамаранах, банане, лыжах; поход на открытое море (встречаются олени, муфлоны, косули). Отпуск 2020 на острове Джарылгач. Фото: lazurnoe65.jimdofree.com Как добраться на остров В Херсонской области от Скадовска регулярно отправляются автобусы и маршрутки. Дорога займет от 1,5 до 2 часов. Летом на Джарылгач от Скадовского причала можно доплыть на лодке или катере, которые доставляют сюда всех желающих за 20-30 минут. Также на Джарылгач можно добраться со стороны пгт Лазурное, который иногда намывается морской водой, и Джарылгач из острова на время превращается в полуостров. Но идти этим путем придется практически по морю. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6KqBRFSlbR8" frameborder="0" allowfullscreen> Ранее Українські Новини сообщали, во время летнего отпуска можно поехать на розовое Лемурийское озеро, где стоимость за проживание стартует от 100 гривен за одного человека в сутки. Также летний отпуск украинцы проводят на более дешевых курортах по сравнению с популярными черноморскими побережьями.