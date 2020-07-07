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07 июля 2020, вторник, 06:30 214
Туризм 2020-07-07T06:30:02+03:00
Українські Новини
Отпуск 2020: сколько стоит отдых на "Украинских Мальдивах" – острове Джарылгач

Отпуск 2020: сколько стоит отдых на "Украинских Мальдивах" – острове Джарылгач

Ирина Николенко
Черное море, Отдых на море, Внутренний туризм, Отпуск-2020, Отпуск летом, Отпуск в Украине

В разгар летнего сезона отпусков, в связи с пандемией коронавируса во всем мире, украинцы все больше выбирают для отдыха Черное море. На острове Джарылгач чистейшая вода и песчаные пляжи, где проживание стартует от 600 гривен в сутки, передают Українські Новини.

Отдых на острове Джарылгач

Райский отдых можно найти и на территории Украины. Самый большой необитаемый остров в Украине и Европе – Джарылгач, который еще называют "Украинскими Мальдивами". С севера его омывает Джарылгачский залив Черного моря, а с востока и юга – Киркинитский залив.

Джарылгач – популярное место отдыха для тех, кто хочет провести отпуск подальше многолюдных пляжей и выбраться на дикую природу.

Остров примыкает к поселку Лазурное и тянется вдоль побережья до самого Скадовска. Крупнейший в Юго-Восточной Европе, он является вторым по длине после Тендровской косы.

Черное море в районе острова считается самым чистым, а вода – прозрачная. Кроме того, со всех сторон острова – песчаный пляж.

Отдых на острове Джарылгач. Фото: kirillovka.ks.uaОтдых на острове Джарылгач. Фото: kirillovka.ks.ua

Стоимость проживания

На острове находиться единственное бунгало, где можно остановиться. Стоимость проживания в июле и августе составляет 600 гривен в сутки в трехместном домике. На территории есть душ, умывальник, биотуалет.

Также есть возможность остановиться в палатках.

Инфраструктура:

  • кухня;
  • детские горки и качели;
  • магазин;
  • домики;
  • навесы;
  • бунгало;
  • пляж;
  • лежаки, шезлонги;
  • спортивная площадка.

Экскурсии и развлечения

На острове отдыхающим предлагают множество развлечений. Среди них: экскурсии, рыбалка, катание на катамаранах:

  • экскурсии по острову на лошадях – 120 грн/чел;
  • на машине – 60 грн/чел;
  • рыбалка;
  • поездка к монаху – 200 грн/чел. Монах Марк, который живет на острове, называет свой дом Монастырем Христова Воскресения. В прошлом он был монахом Почаевской лавры. Он считает остров священным – так считали, по его мнению, и в древности;
  • поездка на Маяк – 150 грн/чел;
  • катание на катамаранах, банане, лыжах;
  • поход на открытое море (встречаются олени, муфлоны, косули).

Отпуск 2020 на острове Джарылгач. Фото: lazurnoe65.jimdofree.comОтпуск 2020 на острове Джарылгач. Фото: lazurnoe65.jimdofree.com

Как добраться на остров

В Херсонской области от Скадовска регулярно отправляются автобусы и маршрутки. Дорога займет от 1,5 до 2 часов. Летом на Джарылгач от Скадовского причала можно доплыть на лодке или катере, которые доставляют сюда всех желающих за 20-30 минут.

Также на Джарылгач можно добраться со стороны пгт Лазурное, который иногда намывается морской водой, и Джарылгач из острова на время превращается в полуостров. Но идти этим путем придется практически по морю.

Ранее Українські Новини сообщали, во время летнего отпуска можно поехать на розовое Лемурийское озеро, где стоимость за проживание стартует от 100 гривен за одного человека в сутки.

Также летний отпуск украинцы проводят на более дешевых курортах по сравнению с популярными черноморскими побережьями.

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