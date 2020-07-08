Заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается второй день подряд

7 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 807 до 50 414, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 1 306 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 43,1%, количество новых летальных случаев - на 9,5%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 8 июля в Украине зарегистрированы 50 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 306 летальных, 23 119 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксированы 807 новых случаев, выздоровели 926 человек, умерли 23 человека.

Таким образом, 7 июля показатель новых заболевших за сутки стал меньше, чем выздоровевших - 807 против 926.

Количество новых случаев заболевания 7 июля составило 1,6% от общего количества заболевших на 6 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 8 июля составило 25 989 человек, что на 0,54% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (6 562), в Киеве (5 779) и Черновицкой области (5 051).

В Ривненской области зафиксировано 4 304 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 533 случая, в Киевской - 2 853, в Волынской - 2 825, в Ивано-Франковской - 2 797, в Харьковской - 2 466, в Тернопольской - 2 142, в Винницкой - 2 002, в Одесской - 1 984, в Житомирской - 1 484, в Днепропетровской - 1 120 случаев.

863 случая выявлены в Хмельницкой области, 713 случаев - в Донецкой, 695 случаев - в Черкасской, 664 случая - в Кировоградской, 599 случаев - в Запорожской, 578 случаев - в Черниговской, 463 случая - в Николаевской, 326 случаев - в Полтавской, 323 случая - в Сумской, 201 случай - в Херсонской и 87 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 119-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина.