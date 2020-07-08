В Киевской области вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом. Лидирует Киево-Святошинский район

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 7 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 44 человека до 2 853.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 8 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 853 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 238 детей и у 506 медицинских работников. За сутки подтверждены 44 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 1 подростка 17 лет и у 43 взрослых... Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 55 больных", - говорится в нем.

Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киево-Святошинском районе - 16.

Также в Обуховском районе зафиксировано 4 случая, в Вышгороде, Белой Церкви и Броварском районе - по 3 случая, в Мироновском районе и Богуславе - по 2 случая, в Макарове, Борисполе, Мироновке, Ирпене, Буче, Яготине, Иванкове, а также в Макаровском, Бориспольском, Богуславском и Барышевском районах - по 1 случаю.

За прошедшие сутки госпитализировано 5 больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Всего были госпитализированы 575 человек.

Выздоровели 1 623 человека, в том числе 142 ребенка.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 291 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 30 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается второй день подряд.

Также сегодня начался 119-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.