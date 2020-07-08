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08 июля 2020, среда, 12:37 90
Общество 2020-07-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса за сутки

В Киеве вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 7 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 114 человек до 5 779, среди заболевших 5 медиков.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди заболевших 5 медиков. На сегодня в столице уже 5 779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет, 61 мужчина от 18 до 75 лет, а также 3 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика от 2 месяцев до 13 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализирован 21 пациент, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 52 киевлянина, всего коронавирус преодолели 1 900 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 20,  Днепровском - 19 и Деснянском - 16.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом стремительно увеличивается второй день подряд.

Также сегодня начался 119-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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