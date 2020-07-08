Гривна продолжает расти в цене. Курс НБУ на среду

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 июля, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,7336 1 доллар США 26,9309 1 швейцарский франк 28,5663 10 иен 2,5009 10 российских рублей 3,7552 1 евро 30,4090

Как сообщали Українські Новини, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, ведь они ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Также эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Смолия.

Кроме того, глава совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет.

Ранее сообщалось о том, что, по словам эксперта, несмотря на стабильность валютного рынка в летний период, ожидания ослабления гривны до 28,5 грн/долл ближе к осени сохраняются.