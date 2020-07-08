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08 июля 2020, среда, 10:50 83
Экономика 2020-07-08T11:30:01+03:00
Українські Новини
Доллар и евро посреди недели снова обвалились. Курс валют на 8 июля

Доллар и евро посреди недели снова обвалились. Курс валют на 8 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 июля на 6,33 коп. до 27,0781 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,18 коп. до 26,7800 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,01 коп. до 29,9638 UAH/EUR, курс продажи понизился на 13,66 коп. до 30,5069 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7800 27,0781 29,9638 30,5069 3,30 3,90
Максимальный 26,9200 27,3500 30,1500 30,9000 3,71 5,00
Минимальный 26,6000 26,9400 29,6000 30,1800 2,30 3,71

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Тем временем аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, ведь они ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Также эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Смолия.

Кроме того, глава совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет.

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