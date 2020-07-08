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08 июля 2020, среда, 10:54 123
Финансы 2020-07-08T11:30:01+03:00
Українські Новини
Продажи доллара на межбанковском рынке увеличились до 412,5 млн

Продажи доллара на межбанковском рынке увеличились до 412,5 млн

Ирина Николенко
НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок, Продажа доллара
Продажи доллара не межбанке
Продажи доллара не межбанке

В то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD, в понедельник, 6 июля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 53,6 млн долларов по сравнению с 3 июля до 412,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 73,3 млн долларов по сравнению с 3 июля до 461,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 7 июля, курс гривны на межбанковском валютном рынке сохранился на уровне 26,93 UAH/USD.

Национальный банк в период с 30 июня по 3 июля купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов и продал 150,9 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Также эксперты рассказали, какой курс гривны ожидается на этой неделе и что будет с национальной валютой до конца лета.

Международные резервы Национального банка в июне увеличились на 12,4% и на 1 июля 2020 года составили 28,515 млрд долларов (в эквиваленте).

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