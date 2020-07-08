Продажи доллара на межбанковском рынке увеличились до 412,5 млн

В то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH\/USD, в понедельник, 6 июля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 53,6 млн долларов по сравнению с 3 июля до 412,5 млн долларов. Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини. Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 73,3 млн долларов по сравнению с 3 июля до 461,9 млн долларов. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 7 июля, курс гривны на межбанковском валютном рынке сохранился на уровне 26,93 UAH\/USD. Национальный банк в период с 30 июня по 3 июля купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов и продал 150,9 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей. Также эксперты рассказали, какой курс гривны ожидается на этой неделе и что будет с национальной валютой до конца лета. Международные резервы Национального банка в июне увеличились на 12,4% и на 1 июля 2020 года составили 28,515 млрд долларов (в эквиваленте).