Продажи доллара на межбанковском рынке увеличились до 412,5 млн

В то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD, в понедельник, 6 июля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 53,6 млн долларов по сравнению с 3 июля до 412,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 73,3 млн долларов по сравнению с 3 июля до 461,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 7 июля, курс гривны на межбанковском валютном рынке сохранился на уровне 26,93 UAH/USD.

Национальный банк в период с 30 июня по 3 июля купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов и продал 150,9 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Также эксперты рассказали, какой курс гривны ожидается на этой неделе и что будет с национальной валютой до конца лета.

Международные резервы Национального банка в июне увеличились на 12,4% и на 1 июля 2020 года составили 28,515 млрд долларов (в эквиваленте).