Курс гривны на межбанке не изменился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 21 коп. во вторник сохранился на уровне 26,93 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,93-26,96 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,90-26,93 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,91-26,94 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

Тем временем, резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд.

А официальный курс гривны растет третий день подряд.