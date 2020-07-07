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07 июля 2020, вторник, 18:13 16
Экономика 2020-07-07T18:30:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке не изменился

Курс гривны на межбанке не изменился

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс на межбанке, курс гривны на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 21 коп. во вторник сохранился на уровне 26,93 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,93-26,96 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,90-26,93 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,91-26,94 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

Тем временем, резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд.

А официальный курс гривны растет третий день подряд.

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