Курс гривны на межбанке не изменился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 21 коп. во вторник сохранился на уровне 26,93 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,93-26,96 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,90-26,93 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,91-26,94 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH\/USD до 26,93 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH\/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH\/USD. Тем временем, резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд. А официальный курс гривны растет третий день подряд.