Продаж долара на міжбанківському ринку збільшився до 412,5 млн.

У понеділок, 6 липня, обсяг продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку збільшився на 53,6 млн доларів у порівнянні з 3 липня до 412,5 млн доларів, у той час, як Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлений на 8 липня, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

Загальний обсяг продажу іноземної валюти (у доларовому еквіваленті) збільшився на 73,3 млн доларів у порівнянні з 3 липня до 461,9 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 7 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зберігся на рівні 26,93 UAH/USD.

Національний банк у період з 30 червня по 3 липня купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем.

Також експерти розповіли, який курс гривні очікується на цьому тижні і що буде з національною валютою до кінця літа.

Міжнародні резерви Національного банку в червні збільшилися на 12,4% і на 1 липня 2020 року склали 28,515 млрд доларів (в еквіваленті).