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08 липня 2020, середа, 10:54 5
Фінанси 2020-07-08T11:15:01+03:00
Українські Новини
Продаж долара на міжбанківському ринку збільшився до 412,5 млн.

Продаж долара на міжбанківському ринку збільшився до 412,5 млн.

Ирина Николенко
НБУ, курс гривні, курс гривні до долара, курс гривні на міжбанку
Продажу долара на міжбанку
Продажу долара на міжбанку

У понеділок, 6 липня, обсяг продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку збільшився на 53,6 млн доларів у порівнянні з 3 липня до 412,5 млн доларів, у той час, як Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлений на 8 липня, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

Загальний обсяг продажу іноземної валюти (у доларовому еквіваленті) збільшився на 73,3 млн доларів у порівнянні з 3 липня до 461,9 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 7 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зберігся на рівні 26,93 UAH/USD.

Національний банк у період з 30 червня по 3 липня купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем.

Також експерти розповіли, який курс гривні очікується на цьому тижні і що буде з національною валютою до кінця літа.

Міжнародні резерви Національного банку в червні збільшилися на 12,4% і на 1 липня 2020 року склали 28,515 млрд доларів (в еквіваленті).

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