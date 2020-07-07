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07 июля 2020, вторник, 13:42 185
Финансы 2020-07-07T13:45:01+03:00
Українські Новини
Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд

Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Доллары, Резервы
Резервы НБУ выросли на 3 млрд долларов
Резервы НБУ выросли на 3 млрд долларов

В то время как доллар продолжает падение, в июне международные резервы увеличились на 12,4% и на 1 июля 2020 года составили 28,515 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.

Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда объемом 1,5 млрд спецправ заимствования (SDR) или 2 076,4 млн долларов по новой программе Stand-By, а также связано официальное финансирование от Евросоюза объемом 500 млн евро.

Кроме этого, правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте, на 353,3 млн евро.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1 192,3 млн долларов (в эквиваленте).

Предложение валюты со стороны бизнеса на межбанке продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы.

Всего в июне Национальный банк выкупил 1 155,0 млн долларов.

Интервенции по продаже валюты не проводились.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте).

По итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Тем временем аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

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