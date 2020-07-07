Доллар продолжает падение, а евро внезапно вырос. Курс валют на 7июля

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 июля на 6,17 коп. до 27,1663 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,17 коп. до 26,8103 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,35 коп. до 30,0409 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,12 коп. до 30,6738 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8103 27,1663 30,0409 30,6738 3,29 3,90 Максимальный 27,0000 27,5500 30,2500 31,0000 3,73 5,00 Минимальный 26,7000 26,9900 29,6000 30,3500 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 июля, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Тем временем аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.