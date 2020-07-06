Фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет, — глава совета НБУ

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что на сегодня фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет, несмотря на отставку Смолия.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"На сегодняшний день фундаментальных оснований для девальвации курса гривны нет. Текущий счет, который определяет фундаментальное значение курса национальной валюты, является позитивным. Объем международных резервов Национального банка составляет более 28 млрд долларов, что не только достаточно для сглаживания любых чрезмерных колебаний курса, но и значительно больше, чем весь объем наличной и безналичной гривны в экономике", - сообщил он.



Также Данилишин подчеркнул, что Нацбанк готов к проведению регулярных валютных интервенций на межбанковском рынке для сглаживания избыточного спроса на иностранную валюту в объеме, который будет для этого необходим.



По его словам, если банкам потребуется наличная иностранная валюта для подкрепления касс, Национальный банк готов их обеспечить ею из резервов.



Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский не видит необходимости в сдерживании курса гривны.



Кроме того, эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Смолия.