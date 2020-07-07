Украина и НАТО проведут заседание комиссии в Брюсселе

Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоится 8 июля в Брюсселе. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила штаб-квартира НАТО.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Перед заседанием комиссии она встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Встреча будет закрытой от прессы.

7-8 июля Стефанишина находится в Брюсселе с первым рабочим визитом в должности вице-премьера.

В июне Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Как сообщали Українські Новини, Украина получила статус партнера Организации Североатлантического договора (НАТО) с расширенными возможностями.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Владимир Зеленский в октябре просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.



В ноябре Столтенберг заявил, что Украина будет в НАТО, но нужно сконцентрироваться на реформах.



Ранее Украина определила 5 направлений дальнейшей работы с НАТО.