Украина получила статус партнера НАТО, — МИД

Украина получила статус партнера Организации Североатлантического договора (НАТО) с расширенными возможностями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями.



Владимир Зеленский в октябре просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.



В ноябре Столтенберг заявил, что Украина будет в НАТО, но нужно сконцентрироваться на реформах.



Ранее Украина определила 5 направлений дальнейшей работы с НАТО.



В 2018 году в НАТО заявили, что не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей.