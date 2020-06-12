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12 июня 2020, пятница, 17:45 97
Внешняя политика 2020-06-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Украина получила статус партнера НАТО, — МИД

Украина получила статус партнера НАТО, — МИД

Валерия Драгомирова
Нато, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

Украина получила статус партнера Организации Североатлантического договора (НАТО) с расширенными возможностями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями.


Владимир Зеленский в октябре просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.

В ноябре Столтенберг заявил, что Украина будет в НАТО, но нужно сконцентрироваться на реформах. 

Ранее Украина определила 5 направлений дальнейшей работы с НАТО. 

В 2018 году в НАТО заявили, что не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей

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