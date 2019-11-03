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03 ноября 2019, воскресенье, 20:32 581
Внешняя политика 2019-11-03T20:40:58+02:00
Українські Новини
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг

Украина будет членом НАТО, - Столтенберг

Нато, Россия, Европа, Украина-НАТО, Йенс Столтенберг

После того, как Украина определила 5 стратегических направлений дальнейшей работы с НАТО, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО.

Об этом он сказал в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН), передают Українськi Новини.

"Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сконцентрироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас ближе к членству в НАТО", - сообщил Столтенберг.

На вопрос, не оставит ли альянс Украину "серой зоной" между Россией и Европой, генсек НАТО ответил, что Украина - это партнер.

Кроме того, Столтенберг заявил, что хоть Украина и не является полноценным членом НАТО, альянс остается сторонником сильного и мощного сотрудничества со страной.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году в НАТО заявили, что пока не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей

Позже Президент Владимир Зеленский ранее просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.

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