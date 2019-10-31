Украина определила 5 направлений дальнейшей работы с НАТО, - Кулеба

Украина определила 5 стратегических направлений дальнейшей работы с Организацией Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сказал вице-премьер министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции с участием заместителя генерального секретаря НАТО Беттины Каденбах, передают Українські Новини.

"Мы обсудили много вопросов нашего взаимодействия, но одним из наиболее важных последствий заседания стало информирование стороны НАТО об определенных Украиной 5 стратегических направлениях дальнейшего взаимодействия с альянсом", - сказал он.

По словам Кулебы, Украина намерена сосредоточиться на реформе сектора обороны и безопасности (укрепление военно-морских сил, сил спецопераций, логистики, киберзащиты и военной полиции), на развитии демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, профессиональном образовании и развитии военных и гражданского персонала, развитии национальной стойкости, позволяющей органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам (в частности, гибридным) системы мероприятий и безопасности человека.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский ранее просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.

В 2018 году в НАТО заявили, что пока не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей.