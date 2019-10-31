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31 октября 2019, четверг, 10:29 44
Внешняя политика 2019-10-31T10:30:10+02:00
Українські Новини
Зеленский просит НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей

Зеленский просит НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей

Киев, Нато, Заседание, Украина-НАТО, Владимир Зеленский, Программа расширенных возможностей
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский просит Организацию Североатлантического договора (НАТО) рассмотреть присоединение Украины к программе расширенных возможностей.

Об этом он сообщил, открывая заседание комиссии "Украина - НАТО" в Киеве, передают Українські Новини.

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на новый уровень сотрудничества", - сказал он.

Также Зеленский выразил надежду на то, что комплексный пакет помощи НАТО Украине, утвержденный в 2016 году, будет обновлен и расширен дополнительными программами и мерами.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в НАТО заявили, что пока не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей


30 октября Североатлантический совет НАТО начал двухдневный визит в Украину

Ранее в НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации.

Тем временем министр обороны Загороднюк заявил о том, что есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО

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