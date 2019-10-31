Зеленский просит НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей

Президент Владимир Зеленский просит Организацию Североатлантического договора (НАТО) рассмотреть присоединение Украины к программе расширенных возможностей.

Об этом он сообщил, открывая заседание комиссии "Украина - НАТО" в Киеве, передают Українські Новини.

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на новый уровень сотрудничества", - сказал он.

Также Зеленский выразил надежду на то, что комплексный пакет помощи НАТО Украине, утвержденный в 2016 году, будет обновлен и расширен дополнительными программами и мерами.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в НАТО заявили, что пока не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей.



30 октября Североатлантический совет НАТО начал двухдневный визит в Украину.



Ранее в НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации.



Тем временем министр обороны Загороднюк заявил о том, что есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО.