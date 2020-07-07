Україна і НАТО проведуть засідання комісії в Брюсселі

У той час, як Україна визначила 5 напрямків подальшої роботи з НАТО, засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів відбудеться 8 липня в Брюсселі. Про це у вівторок, 7 липня, повідомила штаб-квартира НАТО.

Українську делегацію очолює Віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанишина. Перед засіданням комісії вона зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зустріч буде закрита від преси.

7-8 липня Стефанишина перебуває у Брюсселі з першим робочим візитом на посаді Віцепрем'єра.

У червні Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Такий статус мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія і Швеція.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом питання надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Володимир Зеленський у жовтні просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей. У листопаді Столтенберг заявив, що Україна буде в НАТО, але потрібно сконцентруватися на реформах.