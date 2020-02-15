подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
15 февраля 2020, суббота, 16:18 152
Внешняя политика 2020-02-15T16:20:07+02:00
Українські Новини
На встрече с генсеком НАТО Зеленский поднял вопрос нового статуса для Украины

На встрече с генсеком НАТО Зеленский поднял вопрос нового статуса для Украины

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, Йенс Столтенберг, Нато
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом на Мюнхенской конференции по безопасности вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Отдельно Президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО, которое является эффективным инструментом системных преобразований в стране. Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями", - говорится в нем.

Кроме этого, Президент поблагодарил за неизменную солидарность Альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений страны.

Зеленский считает, что реформы, над которыми работает Украина, приближают ее к НАТО.

Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украине в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

Также, стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский готов принять Трампа в Украине быстрее, чем тот его в США.

Тем временем Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Мюнхенская конференция по безопасности Йенс Столтенберг Нато

Зеленский готов принять Трампа в Украине быстрее, ...
Украина предложила секторальное разведение войск н...
Генсек НАТО готов встретиться с Путиным...
Минобороны намерено построить военные базы по стан...
Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на $25 млрд в 2019
Зеленский встретился с главой МВФ
Новости
В "Слуге народа" определились с идеологией 17:12
Аэропорт "Одесса" переведет все рейсы в новый терминал с 16 февраля 16:45
На встрече с генсеком НАТО Зеленский поднял вопрос нового статуса для Украины 16:18
"Слуга народа" ввела членские взносы 15:49
Зеленский готов принять Трампа в Украине быстрее, чем тот его в США 15:26
больше новостей
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
Донецкая область закрыла на карантин 192 школы из-за гриппа и ОРВИ 23:47
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
больше новостей
Константин Жеваго. Фото Hubs
В Украине арестовали все активы и имущество миллиардера Жеваго 11:24
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
На пенсию в Украине нужно копить: как выгоднее насобирать на безбедную старость 05:30 Инфографика
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
больше новостей
"Слуга народа" утвердила высший совет партии из 8 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok