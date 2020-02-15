На встрече с генсеком НАТО Зеленский поднял вопрос нового статуса для Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом на Мюнхенской конференции по безопасности вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Отдельно Президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО, которое является эффективным инструментом системных преобразований в стране. Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями", - говорится в нем.

Кроме этого, Президент поблагодарил за неизменную солидарность Альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений страны.

Зеленский считает, что реформы, над которыми работает Украина, приближают ее к НАТО.

Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украине в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

Также, стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года и ситуацию на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский готов принять Трампа в Украине быстрее, чем тот его в США.

Тем временем Украина предложила секторальное разведение войск на Донбассе.