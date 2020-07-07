подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июля 2020, вторник, 17:00 150
Финансы 2020-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны на среду: нацвалюта дорожает третий день подряд

Официальный курс гривны на среду: нацвалюта дорожает третий день подряд

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Официальный курс гривны на 7 июля
Официальный курс гривны на 7 июля

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар продолжает падение, а евро вырос.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 июля, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7336
1 доллар США 26,9309
1 швейцарский франк 28,5663
10 иен 2,5009
10 российских рублей 3,7552
1 евро 30,4090

Как сообщали Українські Новини, эксперты утверждают, что на данный момент выгодно продавать валюту тем, кто купил ее зимой, когда курс был от 23,3 до 24,5 UAH/USD.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к отметке 27,5 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что по словам аналитиков, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Официальный курс Курс НБУ курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне курс гривны к доллару

Доллар продолжает падение, а евро внезапно вырос. ...
Гривна растет второй день подряд. Курс валют на вт...
Финансисты спрогнозировали курс гривны на лето...
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупа...
Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен
Венгрия предъявила претензии Зеленскому, что "тонет в карпатском мусоре"
Новости
"Империал Тобакко" продолжает оспаривать в суде штраф АМКУ и заявляет о давлении на судей 18:36
Курс гривны на межбанке не изменился 18:13
У Зеленского предлагают создавать медиаобъединения и экспертные советы в медиа при значительном участии Нацсовета по телевидению 18:09
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
Константин Андриюк: При Порошенко Павелко чувствовал себя безнаказанным. Может пора изменить это до конца лета? 17:51 Мнение
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
больше новостей
Депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи и пашню
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok