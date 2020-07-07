Официальный курс гривны на среду: нацвалюта дорожает третий день подряд

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар продолжает падение, а евро вырос.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 июля, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,7336 1 доллар США 26,9309 1 швейцарский франк 28,5663 10 иен 2,5009 10 российских рублей 3,7552 1 евро 30,4090

Как сообщали Українські Новини, эксперты утверждают, что на данный момент выгодно продавать валюту тем, кто купил ее зимой, когда курс был от 23,3 до 24,5 UAH/USD.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к отметке 27,5 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что по словам аналитиков, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.