В Киевской области летчики-выпускники провели летные испытания

В Киевской области прошли летно-тактические учения в условиях максимально приближенным к боевым. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. "Пара за парой на полосу выруливают пиксельные МиГи. Считанные минуты - и в небе целая эскадрилья истребителей", - говорится в сообщении. Сообщается, что в кабинах истребителей находились выпускники академии возрастом 18-19 лет. Все летчики выполнили свои задачи. Как сообщали Українські Новини, военно-морские учения "Си Бриз-2020" пройдут только в морской фазе с авиацией. Минобороны предупреждает о возможном наступлении России на Украину под видом учений "Кавказ-2020". Учения по воздушно-десантной подготовке: спецназовцы утроили диверсию в тылу "противника". Также опубликованы зрелищные фото тактико-специальных учений военных 12-го отдельного полка оперативного обеспечения командования "Север", которые прошли в августе 2019 года. В октябре 2019 года на военных сборах украинские спасатели совершили прыжки с парашутом на Говерлу в украинских Карпатах.