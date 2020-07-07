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07 июля 2020, вторник, 17:45 552
Силовые структуры 2020-07-07T18:30:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области летчики-выпускники провели летные испытания

В Киевской области летчики-выпускники провели летные испытания

Ольга Фандорина
Учения, Военные учения, Летчики, Украинские летчики

В Киевской области прошли летно-тактические учения в условиях максимально приближенным к боевым. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Пара за парой на полосу выруливают пиксельные МиГи. Считанные минуты - и в небе целая эскадрилья истребителей", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что в кабинах истребителей находились выпускники академии возрастом 18-19 лет. Все летчики выполнили свои задачи.

Как сообщали Українські Новини, военно-морские учения "Си Бриз-2020" пройдут только в морской фазе с авиацией.

Минобороны предупреждает о возможном наступлении России на Украину под видом учений "Кавказ-2020".

Учения по воздушно-десантной подготовке: спецназовцы утроили диверсию в тылу "противника".

Также опубликованы зрелищные фото тактико-специальных учений военных 12-го отдельного полка оперативного обеспечения командования "Север", которые прошли в августе 2019 года.

В октябре 2019 года на военных сборах украинские спасатели совершили прыжки с парашутом на Говерлу в украинских Карпатах.

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