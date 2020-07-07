У Київській області льотчики-випускники провели льотні випробування

У Київській області пройшли льотно-тактичні навчання в умовах максимально наближених до бойових. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Пара за парою на смугу вирулювати піксельні Міги. Лічені хвилини - і в небі ціла ескадрилья винищувачів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в кабінах винищувачів перебували випускники академії віком 18-19 років. Всі льотчики виконали свої завдання.

Як повідомляли Українські Новини, військово-морські навчання "Сі Бриз-2020" пройдуть тільки в морській фазі з авіацією.

Міноборони попереджає про можливе настання Росії на Україну під виглядом навчань "Кавказ-2020".

Навчання з повітряно-десантної підготовки: спецпризначенці влаштували диверсію в тилу "супротивника".

Також опубліковані видовищні фото тактико-спеціальних навчань військових 12-го окремого полку оперативного забезпечення командування "Північ", які пройшли в серпні 2019 року.