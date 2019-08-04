В Житомирской области прошли тактико-специальные учения: опубликованы зрелищные фото

"Проходили обучения в три этапа, во время которых произошли планирования боевого применения подразделений, марш в определенный район, в ходе которого военнослужащие выполнили инженерную и радиационно-химически бактериологическую разведку путей выдвижения. Также воины выполнили фортификационное оборудование рубежа обороны", - говорится в сообщении.

Сегодня, 4 августа, завершились трехдневные тактико-специальные учения военных 12-го отдельного полка оперативного обеспечения командования "Север" в условиях, приближенных к боевым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украина.

Так, сообщается, что на третьем этапе подразделения полка отработали наводнения понтонной мостовой переправы, осуществляя аэрозольное маскировки и постоянно ведя наблюдения. Также армейцы практиковались в проработке проходов в заграждениях и минировании, а подразделение РХБ защиты разворачивало пункт специальной обработки с последующими соответствующими действиями.

"Как отмечают руководители учений, такие тренировки позволяют совершенствовать навыки командиров подразделений полка при планировании и подготовке к оперативному обеспечению боевых действий. Условия были приближены к реальным боевым. Сами же участники говорят, что такие учения дают практику не только командирам различных звеньев в организации оперативного обеспечения боя, но и совершенствуют полевую выучку и слаженность каждого военного отдельно и подразделений в целом", - отметили в Минобороны.

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