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03 июля 2020, пятница, 11:30 413
Силовые структуры 2020-07-03T13:00:02+03:00
Українські Новини
Минобороны предупреждает о возможном наступлении России на Украину под видом учений "Кавказ-2020"

Минобороны предупреждает о возможном наступлении России на Украину под видом учений "Кавказ-2020"

Ирина Николенко
Боевики, Минобороны, Военные учения, война на Донбассе, Военные учения в РФ
Война на Донбассе. Фото: vchasno.ua
Война на Донбассе. Фото: vchasno.ua

В то время, как по состоянию на 2 июля, боевики обстреляли подразделения ООС, вследствие чего один украинский военный получил ранение, Министерство обороны предупреждает о возможном наступлении России на Украину.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Наше государство проинформировало ОБСЕ о военном потенциале, накапливаемом Россией против Украины. Украинская и американская экспертная среда, а также Главное управление разведки Минобороны Украины предостерегают, что под предлогом стратегических учений "Кавказ-2020" Россия может прибегнуть к широкомасштабному наступлению на Украину", - сказано в нем.

Отмечается, что на днях Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве из запаса "на военные сборы" – без конкретных сроков для этих сборов.

В Минобороны считают, что это только повысило вероятность наступления и что под указом может скрываться попытка руководства РФ провести скрытую массовую мобилизацию для военной агрессии.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Европейский Союз продлил до июня 2021 года санкции против России за аннексию Крыма.

Российская Федерация израсходовала около 30 млрд долларов на временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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