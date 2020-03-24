Учения по воздушно-десантной подготовке: спецназовцы утроили диверсию в тылу "противника"

"За вчера и сегодня (19 и 20 марта - ред.) экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8МТ, что входит в состав отдельной бригады армейской авиации (г.. Новый Калинов), выполнил 36 подъемов с разведчиками на борту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие прыгают в условный тыл противника, поэтому все с личным оружием, но не в полном боевом снаряжении. На территории "врага" спецназовцы в составе групп выполняют разведывательно-диверсионные задачи, после чего выходят на точку сбора для дальнейшей эвакуации.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года на военных сборах украинские спасатели совершили прыжки с парашутом на Говерлу.

Также опубликованы зрелищные фото тактико-специальных учений военных 12-го отдельного полка оперативного обеспечения командования "Север", которые прошли в августе 2019 года.