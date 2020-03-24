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24 марта 2020, вторник, 21:55 2027
Силовые структуры 2020-03-24T21:58:16+02:00
Українські Новини
Учения по воздушно-десантной подготовке: спецназовцы утроили диверсию в тылу "противника"

Учения по воздушно-десантной подготовке: спецназовцы утроили диверсию в тылу "противника"

Елена Новикова
Учения, Спецназ, Министерство обороны, Военнослужащие, разведывательно-диверсионные задачи

В Хмельницкой области до конца марта будут проходить практические занятия по воздушно-десантной подготовке. В течение двух дней спецназовцы Сил специальных операций выполнили около 600 прыжков с парашютом. Прыгают разведчики в светлое время суток с десантно-парашютной системы Д-6 и типа "Крыло" с высоты 800 и 3000 метров. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТ. Автор фото: Андрей Агеев
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТ. Автор фото: Андрей Агеев
Практические занятия по воздушно-десантной подготовке в Хмельницкой области. Автор фото: Андрей Агеев
Практические занятия по воздушно-десантной подготовке в Хмельницкой области. Автор фото: Андрей Агеев
Занятия по воздушно-десантной подготовке. Автор фото: Андрей Агеев
Занятия по воздушно-десантной подготовке. Автор фото: Андрей Агеев
Военнослужащие. Автор фото: Андрей Агеев
Военнослужащие. Автор фото: Андрей Агеев
Спецназначенцы Сил специальных операций. Автор фото: Андрей Агеев
Спецназначенцы Сил специальных операций. Автор фото: Андрей Агеев
Прыжки с парашютом. Автор фото: Андрей Агеев
Прыжки с парашютом. Автор фото: Андрей Агеев
Занятия по воздушно-десантной подготовке в Хмельницкой области. Автор фото: Андрей Агеев
Занятия по воздушно-десантной подготовке в Хмельницкой области. Автор фото: Андрей Агеев
Практические занятия по воздушно-десантной подготовке. Автор фото: Андрей Агеев
Практические занятия по воздушно-десантной подготовке. Автор фото: Андрей Агеев

"За вчера и сегодня (19 и 20 марта - ред.) экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8МТ, что входит в состав отдельной бригады армейской авиации (г.. Новый Калинов), выполнил 36 подъемов с разведчиками на борту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие прыгают в условный тыл противника, поэтому все с личным оружием, но не в полном боевом снаряжении. На территории "врага" спецназовцы в составе групп выполняют разведывательно-диверсионные задачи, после чего выходят на точку сбора для дальнейшей эвакуации.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года на военных сборах украинские спасатели совершили прыжки с парашутом на Говерлу.

Также опубликованы зрелищные фото тактико-специальных учений военных 12-го отдельного полка оперативного обеспечения командования "Север", которые прошли в августе 2019 года.

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