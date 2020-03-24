Учения по воздушно-десантной подготовке: спецназовцы утроили диверсию в тылу "противника"

В Хмельницкой области до конца марта будут проходить практические занятия по воздушно-десантной подготовке. В течение двух дней спецназовцы Сил специальных операций выполнили около 600 прыжков с парашютом. Прыгают разведчики в светлое время суток с десантно-парашютной системы Д-6 и типа "Крыло" с высоты 800 и 3000 метров. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины. [gallery-6113] "За вчера и сегодня (19 и 20 марта - ред.) экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8МТ, что входит в состав отдельной бригады армейской авиации (г.. Новый Калинов), выполнил 36 подъемов с разведчиками на борту", - говорится в сообщении. Уточняется, что военнослужащие прыгают в условный тыл противника, поэтому все с личным оружием, но не в полном боевом снаряжении. На территории "врага" спецназовцы в составе групп выполняют разведывательно-диверсионные задачи, после чего выходят на точку сбора для дальнейшей эвакуации. Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года на военных сборах украинские спасатели совершили прыжки с парашутом на Говерлу. Также опубликованы зрелищные фото тактико-специальных учений военных 12-го отдельного полка оперативного обеспечения командования "Север", которые прошли в августе 2019 года.