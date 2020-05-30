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30 мая 2020, суббота, 19:17 25
Силовые структуры 2020-05-30T20:30:01+03:00
Українські Новини
Военно-морские учения "Си Бриз-2020" пройдут только в морской фазе с авиацией

Военно-морские учения "Си Бриз-2020" пройдут только в морской фазе с авиацией

Ольга Фандорина
Учения, Военные учения, Си Бриз, Sea Breeze, Многонациональные военные учения
Украинские военные на
Украинские военные на "Си Бриз-2019". Фото: mil.gov

В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 международные военно-морские учения "Си Бриз-2020" будут проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации.

Об этом говорится на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В этом году в целях соблюдения мер безопасности обучение будет проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно основное внимание будет уделено отработке операций по безопасности в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное. Участие в "Си Бриз-2020" примут около десяти стран, а одной из особенностей будет привлечение к обучению кораблей постоянной группы НАТО", - говорится в сообщении.

В прошлом году Українські Новини показали Sea Breeze в разгаре: как проходят международные военные учения в Украине.

Українські Новини сообщали, что в начале июля международные военно-морские учения "Си Бриз-2019" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

Тем временем Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря.

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