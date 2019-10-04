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04 октября 2019, пятница, 13:28 1411
Силовые структуры 2019-10-04T13:36:27+03:00
Українські Новини
На грани возможного: на Говерлу впервые десантировались военные спасатели

На грани возможного: на Говерлу впервые десантировались военные спасатели

На военных сборах  украинские спасатели совершили прыжки с парашутом на наивысшую  точку Украины - Говерлу. Несмотря на сложность задачи, учения закончились успешно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Десантирование на наивысшую точку Украины состоялось в рамках военных сборов со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной служб частей армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, что проходят на базе отдельной бригады армейской авиации во Львовской области, командиром которой является полковник Вячеслав Северилов. В учениях также приняли участие представители Воздушных Сил, военно-морской авиации, Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск. За годы независимости такую операцию на Говерле спасатели провели впервые.

Прыжки осуществлялись в максимально сложных условиях - при минимальной видимости и сильном ветре (12-14 м/с), а также без подготовленной площадки участники операции прыгали с высоты 3500 метров на гору высотой 2061 метр. При этом нижняя кромка облачности проходила на высоте 2300 метров, то есть спасатели имели чуть больше 200 м для принятия решения о месте приземления. После десантирования они "спасли" условного пострадавшего и на вертолете покинули место операции. Несмотря на сложность операции, подполковник Дмитрий Обуховский вместе с напарником по команде Freedom прапорщиком Андреем Зименком исполнили элемент купольной акробатики - фигуру "Этажерка".

Перед этим похожие учения прошли на площадке "Схидниця", расположенном на высоте 890 метров над уровнем моря. Даже на такую вершину украинские спасатели десантировались впервые.

"Сложность любого прыжка на вершину горы заключается в том, что там ветер как горизонтальный, так и вертикальный. Различные потоки воздуха смешиваются, и трудно спрогнозировать, он тебя поднимет, или накроет. Мой парашют на последних десяти метрах практически сложило. И последние 6 метров я фактически падал", - поделился впечатлениями о прыжке на Говерлу начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы бригады тактической авиации майор Сергей Голуб. -"Такие прыжки, при таком ветра и условиях приземления, мы называем "на грани возможного". Рад, что удалось это сделать!".

Учения на Говерле. Фото: Министерство обороны УкраиныУчения на Говерле. Фото: Министерство обороны Украины

Как сообщали Українські новини, в Украине начались военные учения "Козацкая воля", а во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019.

Также, туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку, где проходят ракетные военные учения.

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