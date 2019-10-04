На грани возможного: на Говерлу впервые десантировались военные спасатели

На военных сборах украинские спасатели совершили прыжки с парашутом на наивысшую точку Украины - Говерлу. Несмотря на сложность задачи, учения закончились успешно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.\r\nДесантирование на наивысшую точку Украины состоялось в рамках военных сборов со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной служб частей армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, что проходят на базе отдельной бригады армейской авиации во Львовской области, командиром которой является полковник Вячеслав Северилов. В учениях также приняли участие представители Воздушных Сил, военно-морской авиации, Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск. За годы независимости такую операцию на Говерле спасатели провели впервые.\r\n\r\nПрыжки осуществлялись в максимально сложных условиях - при минимальной видимости и сильном ветре (12-14 м\/с), а также без подготовленной площадки участники операции прыгали с высоты 3500 метров на гору высотой 2061 метр. При этом нижняя кромка облачности проходила на высоте 2300 метров, то есть спасатели имели чуть больше 200 м для принятия решения о месте приземления. После десантирования они "спасли" условного пострадавшего и на вертолете покинули место операции. Несмотря на сложность операции, подполковник Дмитрий Обуховский вместе с напарником по команде Freedom прапорщиком Андреем Зименком исполнили элемент купольной акробатики - фигуру "Этажерка".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nПеред этим похожие учения прошли на площадке "Схидниця", расположенном на высоте 890 метров над уровнем моря. Даже на такую вершину украинские спасатели десантировались впервые.\r\n\r\n"Сложность любого прыжка на вершину горы заключается в том, что там ветер как горизонтальный, так и вертикальный. Различные потоки воздуха смешиваются, и трудно спрогнозировать, он тебя поднимет, или накроет. Мой парашют на последних десяти метрах практически сложило. И последние 6 метров я фактически падал", - поделился впечатлениями о прыжке на Говерлу начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы бригады тактической авиации майор Сергей Голуб. -"Такие прыжки, при таком ветра и условиях приземления, мы называем "на грани возможного". Рад, что удалось это сделать!".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУчения на Говерле. Фото: Министерство обороны Украины\r\nКак сообщали Українські новини, в Украине начались военные учения "Козацкая воля", а во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019.\r\nТакже, туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку, где проходят ракетные военные учения.