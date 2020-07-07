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07 июля 2020, вторник, 12:38 336
Мир 2020-07-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Бельгия не будет открывать границы с третьими странами в ближайшее время

Бельгия не будет открывать границы с третьими странами в ближайшее время

Елизавета Кесельман
Бельгия, Коронавирус, открытие границ, Коронавирус в Бельгии
Бельгия, Брюссель. Фото: pixabay
Бельгия, Брюссель. Фото: pixabay

Несмотря на то, что Европейский Союз открыл границы для третьих стран с 1 июля, Бельгия приняла решение не впускать граждан стран, которые не являются членами ЕС. Такое решение бельгийское правительство приняло в понедельник, передает Politico.

Как передает ведомство, если соседние страны откроются для граждан третьих стран, Бельгия введет проверки на границе.

В парламенте Бельгии утверждают, что в некоторых странах ситуация с эпидемией недостаточно хороша для восстановления поездок, в то время как другие не придерживаются принципа взаимности, поскольку не принимают путешественников из Бельгии.

Решение будет подлежать постоянной оценке и может быть изменено.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на решение ЕС Италия не откроет границы для третьих стран.

Кроме того, сообщалось, что Евросоюз все же открывает границы для отдельных категорий украинцев.

Такж Эстония откроет границы для сезонных работников и студентов из третьих стран, а Болгария усиливает карантинные меры из-за новых вспышек коронавируса. 

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