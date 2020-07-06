Болгария усиливает карантинные меры из-за новых вспышек коронавируса

Болгария, которая приняла решение открыть границы с 1 июня для 29 стран, вводит усиленный контроль за обязательным ношением масок в помещениях и социальным дистанцированием в связи с новыми вспышками коронавируса в стране. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Кирилл Ананьев, сообщает Reuters.

Отмечается, что в стране с населением 7 млн человек зарегистрировано 5740 случаев и 246 смертей. Только за последнюю неделю было зарегистрировано 1049 новых случаев.

Как заявил Ананьев, он продолжит действие чрезвычайной ситуации в стране до конца июля, что позволит ему быть более гибким и при необходимости отдавать специальные приказы.

Он призвал местные власти обеспечить соблюдение антиинфекционных мер и ограничить масштабные публичные мероприятия.

Штрафы за несоблюдение дистанционных и других мер будут более жесткими.

Ананьев также сообщил журналистам, что 20 игроков и чиновников из двух футбольных клубов высшего дивизиона заразились коронавирусом. Он предупредил, что Болгария может запретить населению посещать футбольные матчи.

Как сообщали Українські Новини, Эстония откроет границы для сезонных работников и студентов из третьих стран.

Кроме того, некоторые европейские страны снова ужесточили карантин.