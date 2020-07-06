подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Болгария усиливает карантинные меры из-за новых вспышек коронавируса
06 июля 2020, понедельник, 16:15 106
Мир 2020-07-06T17:00:03+03:00
Українські Новини
Болгария усиливает карантинные меры из-за новых вспышек коронавируса

Болгария усиливает карантинные меры из-за новых вспышек коронавируса

Елизавета Кесельман
Болгария, открытие границ, коронавирус в Болгарии, введение карантина
Болгария. Флаг Болгарии. Фото: ru.publika.md
Болгария. Флаг Болгарии. Фото: ru.publika.md

Болгария, которая приняла решение открыть границы с 1 июня для 29 стран, вводит усиленный контроль за обязательным ношением масок в помещениях и социальным дистанцированием в связи с новыми вспышками коронавируса в стране. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Кирилл Ананьев, сообщает Reuters.

Отмечается, что в стране с населением 7 млн человек зарегистрировано 5740 случаев и 246 смертей. Только за последнюю неделю было зарегистрировано 1049 новых случаев.

Как заявил Ананьев, он продолжит действие чрезвычайной ситуации в стране до конца июля, что позволит ему быть более гибким и при необходимости отдавать специальные приказы.

Он призвал местные власти обеспечить соблюдение антиинфекционных мер и ограничить масштабные публичные мероприятия.

Штрафы за несоблюдение дистанционных и других мер будут более жесткими.

Ананьев также сообщил журналистам, что 20 игроков и чиновников из двух футбольных клубов высшего дивизиона заразились коронавирусом. Он предупредил, что Болгария может запретить населению посещать футбольные матчи.

Как сообщали Українські Новини, Эстония откроет границы для сезонных работников и студентов из третьих стран.

Кроме того, некоторые европейские страны снова ужесточили карантин. 

Больше новостей о: Болгария открытие границ коронавирус в Болгарии введение карантина

На границы Греции с Болгарией выстроились километр...
В Болгарии более двух тысяч граждан вышли на митин...
Новые условия карантина начнут действовать с 22 ию...
Эстония откроет границы для сезонных работников и ...
Одной из задержанных в аэропорту Афин украинок разрешили въезд в Грецию
Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00
Новости
Израиль возвращает тотальный карантин. Закрывают бары, ночные клубы, спорт залы 16:56
Гривна продолжает расти. Курс НБУ на вторник 16:45
С сегодняшнего дня из-за коронавируса в столице Косова вводят комендантский час 16:32
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право блокировать онлайн-медиа 16:25
За 5 лет антитабачные активисты "освоили" более $1,2 млн, – СМИ 16:20
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно 18:20
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении экс-депутата Рады Пашинского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok