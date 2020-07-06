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06 июля 2020, понедельник, 15:50 164
Европа 2020-07-06T17:00:03+03:00
Українські Новини
Эстония откроет границы для сезонных работников и студентов из третьих стран

Эстония откроет границы для сезонных работников и студентов из третьих стран

Елизавета Кесельман
Эстония, Карантин, Въезд, коронавирус в Эстонии, открытие границ
Эстония. Фото: err.ee
Эстония. Фото: err.ee

Эстония, которая продлила запрет на авиасообщение с Украиной, заявила о том, что разрешит въезд сезонных работников и студентов из-за пределов ЕС. Об этом договорились члены правительственной коалиции, передает ERR. 

Как отмечается, подобные меры связаны с приближением сезона сбора урожая в сельском хозяйстве.

На данный момент юридически это решение еще не оформлено, но должно быть подготовлено в ближайшие дни.

Так, согласно договоренности, работодатели из Эстонии смогут приглашать на работу сезонных работников из третьих стран. При этом они обязаны организовать трансфер, проживание работников и тестирование на коронавирус.

Также сообщается, что власти планируют установить минимальный размер заработной платы сезонных работников, на уровне средней заработной платы в определенной сфере.

Если сезонные работники или студенты прибывают из страны, где за последние 14 дней количество случаев коронавируса превышало 16 на 100 тысяч населения, после приезда необходима 14-дневная самоизоляция.

Что касается иностранных студентов из третьих стран, находиться в Эстонии сможет только сам студент. Исключения возможны только для несовершеннолетних детей студентов – отцов/матерей-одиночек.

Если студент прекращает обучение, действие его вида на жительство завершается через 30 дней после этой даты.

Как сообщали Українські Новини, некоторые европейские страны снова ужесточили карантин.

Кроме того, украинцы смогут въезжать в Словению, но при условии двухнедельной обсервации.

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