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30 июня 2020, вторник, 23:22 643 Список
Европа 2020-06-30T23:30:01+03:00
Українські Новини
Евросоюз все же открывает границы для отдельных категорий украинцев

Евросоюз все же открывает границы для отдельных категорий украинцев

Надежда Комендантова
Евросоюз, Границы, карантин в Европе, Открытие границ в Европе, Открытие границ с Украиной
Граница с Евросоюзом. Фото: etias.com
Граница с Евросоюзом. Фото: etias.com

Совет Евросоюза во вторник утвердил решение, которым разрешил странам-членам с 1 июля открыть въезд для отдельных категорий украинцев, в то время как согласно принятому ранее решению ЕС решил не открывать границы для украинцев.

Об этом пишет "Европейская правда", со ссылкой на решение Совета ЕС.

Несмотря на то, что по решению, принятому Советом ЕС во вторник, сохраняется общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз с 1 июля, все же появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.

Государства-члены имеют право открывать въезд для следующих категорий:

  • тех, кто едет на учебу;
  • моряков, направляющихся на судно;
  • граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом:
  • высококвалифицированных работников из третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, которые до сих пор были среди исключений, в частности, членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников; дипломатов и т.д.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС во вторник согласовал снятие коронавирусных ограничений на несущественные поездки в ЕС для жителей ряда стран с 1 июля. Украины в этом списке нет.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок, например туризма.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок, например туризма.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз может заблокрировать границы для американцев, бразильцев и россиян. 

Тем временем, Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной.

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