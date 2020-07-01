Несмотря на решение ЕС Италия не откроет границы для третьих стран

Несмотря на то, что Евросоюз с сегодняшнего дня открывает свои внешние границы, Италия не будет открывать свои границы для третьих стран, и оставит в силе запрет, в том числе и для стран из "зеленого" списка. Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, после объявления решения Евросоюза, через несколько часов Италия заявила, что сохраняется и запрет на поездки, и правила карантина для путешественников, прибывающих из-за пределов блока.

"Глобальная ситуация остается очень сложной", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Италия стала самым сильным эпицентром пандемии коронавируса среди европейских стран, но сейчас количество новых случаев и смертей продолжает неуклонно снижаться.

Власти опасаются, что открытие внешних границ вызовет новую волну заражения.

"По этой причине Италия придерживается обязательного правила карантина для всех, кто прибывает из страны, не входящей в ЕС, даже если они проехали через другую внутреннюю шенгенскую страну", - говорится в сообщении правительства.

Правительство также рассматривает возможность введения полицейских проверок кроме проверок на границах, чтобы выявлять людей, которые прибыли из страны, не входящей в ЕС, и тогда им придется оставаться в карантине в течение двух недель.

Как сообщали Українські Новини, Wizz Air запускает новые рейсы из Украины в Милан, Рим и Болонью.

Кроме того, в Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса.